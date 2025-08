Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag im Aufwind

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 0,161 EUR.

Um 16:01 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,161 EUR. Bei 0,164 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,159 EUR. Zuletzt wechselten 7.386 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 540,199 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 42,432 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

