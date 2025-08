Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,164 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 11:46 Uhr 2,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,164 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,157 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 100.472 Stück.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 84,343 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,127 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net