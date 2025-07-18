Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Donnerstagnachmittag tief

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 5,9 Prozent auf 0,134 EUR ab.

Die Aktie notierte um 16:04 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 0,134 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,134 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,143 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.201 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. 682,414 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,328 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net