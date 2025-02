Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 0,245 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:41 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 0,245 EUR. Bei 0,245 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,250 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.786 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 329,448 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 27.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,226 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,771 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,70 NOK vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net