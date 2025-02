Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag im Minus

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 0,250 EUR abwärts.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:11 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 0,250 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,249 EUR aus. Mit einem Wert von 0,249 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 100 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 75,775 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,226 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 9,600 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net