Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Um 15:59 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,146 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,154 EUR. Bei 0,148 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279.292 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 618,194 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,136 EUR am 04.03.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 6,977 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net