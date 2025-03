Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 0,152 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 12:00 Uhr 5,0 Prozent. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,153 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,145 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 97.308 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 85,252 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2025 auf bis zu 0,131 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 13,666 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,37 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,65 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net