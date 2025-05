Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 0,150 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr um 4,2 Prozent auf 0,150 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,143 EUR ein. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 403.751 Aktien.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 601,872 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,500 Prozent.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,040 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net