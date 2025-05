Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger setzen Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag unter Druck

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,1 Prozent auf 0,148 EUR abwärts.

Um 12:02 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 0,148 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,145 EUR ab. Bisher wurden heute 250.328 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 608,502 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,910 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,37 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,36 Mio. NOK – eine Minderung von 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,040 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net