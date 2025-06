Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteidigt Stellung am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Bei der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,150 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie um 09:05 Uhr im Frankfurt-Handel bei 0,150 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,150 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,150 EUR. Mit einem Wert von 0,150 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 39.816 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Gewinne von 588,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 34,667 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net