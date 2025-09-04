Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Vormittag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 0,140 EUR nach oben.

Um 09:13 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,3 Prozent auf 0,140 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,141 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,139 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.050 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 635,043 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 33,903 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net