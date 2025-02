Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:04 Uhr 4,4 Prozent auf 0,249 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,250 EUR. Bei 0,240 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 113.243 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 76,333 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,226 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,256 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,405 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net