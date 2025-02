Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 0,248 EUR nach oben.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 324,242 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.01.2025 bei 0,226 EUR. Mit Abgaben von 8,889 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,89 Mio. NOK – ein Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

