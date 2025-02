Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 0,248 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 0,248 EUR. Bei 0,249 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,240 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.002 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 323,387 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,226 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 9,978 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net