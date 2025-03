Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:09 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 0,150 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,151 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.250 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 600,000 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,136 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 10,294 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 06.05.2025 gerechnet. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net