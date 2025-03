Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag im Ausverkauf

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:50 Uhr 5,2 Prozent auf 0,142 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,142 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,151 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.268 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 86,221 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,137 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,938 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

