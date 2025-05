Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 14,4 Prozent auf 0,134 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:51 Uhr um 14,4 Prozent auf 0,134 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,125 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,142 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 83.510 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 672,455 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,098 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 26,647 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,47 Prozent zurück. Hier wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,040 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net