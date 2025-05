Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag weit abgeschlagen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 16,9 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 16,9 Prozent auf 0,130 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,125 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,142 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 51.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 696,296 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 24,383 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,36 Mio. NOK – eine Minderung von 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,040 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net