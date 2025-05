Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag weit abgeschlagen

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11,0 Prozent auf 0,136 EUR ab.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 11,0 Prozent auf 0,136 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,112 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,146 EUR. Bisher wurden heute 274.387 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 656,598 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,093 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,965 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,36 Mio. NOK.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,040 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net