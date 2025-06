Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered reagiert am Mittag positiv

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 0,148 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 0,148 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,151 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,147 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 5.160 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 599,187 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Mit Abgaben von 37,127 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,63 Mio. NOK – eine Minderung von 43,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net