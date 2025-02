Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,249 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,249 EUR zu. Bei 0,255 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,241 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.346 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 314,458 Prozent wieder erreichen. Bei 0,226 EUR fiel das Papier am 27.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,237 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,414 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net