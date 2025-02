Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,248 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,248 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,248 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,241 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 500 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 76,017 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.01.2025 bei 0,226 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,687 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 514,89 Mio. NOK im Vergleich zu 378,55 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,405 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net