Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered haussiert am Freitagmittag

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,0 Prozent auf 0,256 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 6,0 Prozent im Plus bei 0,256 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,256 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,241 EUR. Bisher wurden heute 28.260 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 310,156 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (0,226 EUR). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 13,525 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,52 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,414 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

