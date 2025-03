Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:52 Uhr 7,8 Prozent im Plus bei 0,152 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,156 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,140 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561.176 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Gewinne von 590,789 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,136 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 11,765 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,978 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

