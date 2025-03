Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,3 Prozent auf 0,147 EUR.

Um 09:17 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 0,147 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,140 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12.427 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 614,286 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 04.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,136 EUR ab. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 8,088 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net