Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,144 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,149 EUR. Bei 0,140 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 125.769 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 629,167 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,136 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,556 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net