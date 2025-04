Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittag tief südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,9 Prozent auf 0,100 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:35 Uhr ging es um 8,9 Prozent auf 0,100 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,098 EUR. Bei 0,100 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 68.000 Stück.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 929,940 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 2,196 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 11.02.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,65 NOK vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK ausweisen wird.

