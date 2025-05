Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 15:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 0,129 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,137 EUR zu. Mit einem Wert von 0,131 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 10.555 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,461 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,093 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 28,284 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,47 Prozent zurück. Hier wurden 395,36 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,216 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net