Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 0,133 EUR.

Um 11:50 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,133 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,140 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,133 EUR. Zuletzt wechselten 107.370 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 690,663 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,094 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,593 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,47 Prozent auf 395,36 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,216 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net