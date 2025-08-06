Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 0,161 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:55 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 0,161 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,167 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,160 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 20.113 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 553,798 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,781 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net