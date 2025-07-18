Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag höher

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 0,163 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 0,163 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,166 EUR. Mit einem Wert von 0,159 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 8.905 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 532,353 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,093 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 43,137 Prozent sinken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net