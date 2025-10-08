Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,161 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 16:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 0,161 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,154 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,154 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.040 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 0,770 EUR erreichte der Titel am 09.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 378,856 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,853 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net