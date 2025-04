Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag freundlich

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,131 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 0,131 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,131 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,126 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 6.100 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 685,388 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,419 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net