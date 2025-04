Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verliert am Mittwochvormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 8,2 Prozent auf 0,118 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:12 Uhr mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 0,118 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,118 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,129 EUR. Bisher wurden heute 9.350 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 788,325 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Mit Abgaben von 20,897 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,37 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,36 Mio. NOK im Vergleich zu 362,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net