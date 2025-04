Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 0,124 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der BMN-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,124 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,119 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,122 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 403 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,032 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 730,918 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,282 Prozent.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net