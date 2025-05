Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 0,133 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr um 3,3 Prozent auf 0,133 EUR nach. Bei 0,126 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,139 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 361.113 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 688,288 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 29,805 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 229,63 Mio. NOK, gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,35 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,309 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net