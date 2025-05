Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 0,129 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 09:12 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 6,1 Prozent auf 0,129 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,129 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,131 EUR.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 697,527 Prozent. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 24,266 Prozent sinken.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,58 NOK erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 229,63 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,309 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

