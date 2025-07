Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,187 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:56 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 0,187 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,196 EUR an. Mit einem Wert von 0,187 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.327 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 460,299 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 50,107 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 229,63 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net