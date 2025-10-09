DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,172 EUR zu.

Um 16:03 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,172 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,172 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,170 EUR. Bisher wurden heute 238.554 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2024 markierte das Papier bei 0,745 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 332,636 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 45,703 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 63,50 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

