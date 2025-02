Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,261 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 0,261 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,266 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,265 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 297.662 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 302,299 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,226 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 13,602 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,414 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net