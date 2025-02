Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag schwächer

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 0,251 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:09 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 0,251 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,251 EUR. Bei 0,265 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 87.385 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 319,162 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,226 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 11,086 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 -2,414 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net