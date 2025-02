Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,251 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 11:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 0,251 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,251 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,265 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 135.371 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 319,162 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.01.2025 bei 0,226 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,980 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,70 NOK vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,414 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net