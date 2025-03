Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 0,146 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 0,146 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,145 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,153 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 472.462 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 618,194 Prozent. Am 04.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,136 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 6,977 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,37 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,36 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 362,90 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,978 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net