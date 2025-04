Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag leichter

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,136 EUR.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,136 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,130 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,147 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 52.752 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 657,709 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,093 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,865 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 11.02.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 395,36 Mio. NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net