Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 0,138 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr um 2,4 Prozent auf 0,138 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,137 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,143 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 67.910 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). 660,870 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 47,594 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,37 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395,36 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 362,90 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Am 12.05.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,970 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

