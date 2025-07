Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr um 1,6 Prozent auf 0,190 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,185 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,185 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 72.873 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 1,050 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 452,632 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 50,789 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net