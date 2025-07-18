Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,140 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:39 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,140 EUR. Bei 0,141 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,141 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 40.127 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 650,000 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 49,733 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 192,58 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net