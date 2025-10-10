Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Freitagvormittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 0,167 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 3,9 Prozent auf 0,167 EUR nach. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,165 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,174 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.600 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,723 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 332,934 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,012 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 192,58 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,598 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net