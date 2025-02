Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered knickt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 30,9 Prozent auf 0,183 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 30,9 Prozent auf 0,183 EUR. Bei 0,182 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,250 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 360.770 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,032 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 464,551 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 0,182 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 0,438 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,414 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net