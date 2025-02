Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Aktienentwicklung

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 30,1 Prozent auf 0,185 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,182 EUR ab. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,250 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 195.180 Stück.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 82,074 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,182 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 1,648 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK gegenüber -0,70 NOK im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 378,55 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,414 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net